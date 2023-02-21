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Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Liverpool, Real Madrid'i konuk ediyor!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu akşam iki karşılaşmayla devam ediyor. Gecenin ve turnuvada haftanın maçı olarak gösterilen zorlu randevuda İngiliz devi Liverpool, sahasında turnuvanın favorilerinden Real Madrid'i ağırlıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...

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  • Liverpool Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Devler liginde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ve yılın sonucu en merakla beklenen karşılaşmalarından birinde Liverpool ile Real Madrid, karşı karşıya gelecek. İşte, zorlu mücadele ile ilgili tüm bilgiler...
  • Liverpool Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

    LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

    Liverpool Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak.
  • Liverpool Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

    LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

    Liverpool Real Madrid maçı TV8 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
  • Liverpool Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

    MUHTEMEL 11'LER

    Liverpool    : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Jota.
  • Liverpool Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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