Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken maçın kahramanı bordo-mavililerin genç kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

Karşılaşmada kalesine gelen 9 isabetli şutun 8’inde Kanarya'ya gol izni vermeyen 23 yaşındaki file bekçisi, en çok kurtarış yaptığı maç rekorunu tekrarladı. Genç eldiven bu performansıyla kendisini izlemeye gelen Liverpool scoutlarının da dikkatini çekti. Ülker Stadı'nda mücadeleyi takip eden İngiliz yetkililerin milli kaleciye hayran kaldığı belirtilirken, genç oyuncunun menajeriyle temas kurmaya hazırlandıkları belirtildi.

Uğurcan Çakır için bordo-mavili yönetimin düşündüğü rakamın ise en az 15 milyon Euro olduğu kaydedildi.