Liverpool'un yılda yaklaşık 5 milyon Euro kazanan Senegalli yıldızı Sadio Mane, Leicester City maçından sonra yaptığı hareketle gündeme oturdu. Premier Lig'de dördüncü hafta mücadelesinde milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giymediği maçta Leicester City'ye konuk olan Liverpool, Mane'nin bir gol attığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mane maçtan sonra yerel bir camiye gitti.

Cami tuvaletinin temizlenmesine yardım eden Senegalli yıldızın bu görüntüleri alkış toplarken Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Mane'nin bu görüntüleri kısa süre içerisinde 9 bin retweet ve 18 binden fazla beğeni aldı.

Senegal'in kuzeyindeki Bambali'de büyüyen Mane'nin temizliğine yardım ettiği caminin, Liverpool'daki Al-Rahma Cami olduğu belirtildi. 2016'da Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Mane, bu sezon West Ham United'a 2, Crystal Palace ve Leicester City'e 1'er gol kaydetti.

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