Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea, Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

LIVERPOOL - CHELSEA

SAAT: 22:00

HAKEM: Stephanie Frappart

STAT: Vodafone Park

YAYIN: beIN SPORTS Haber

LIVERPOOL: Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane

YEDEKLER: Lonergan, Kelleher, Wijnaldum, Firmino, Lallana, Shaqiri, Brewster, Origi, Hoever, Alexander-Arnold, Elliott

TEKNİKDİREKTÖR: Jürgen Klopp

CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kanté; Pedro, Pulisic, Giroud

YEDEKLER: Caballero, Rudiger, Alonso, Zappacosta, Tomori, Mount, Kennedy, Gilmour, Barkley, Batshuayi, Abraham, Willian

TEKNİKDİREKTÖR: Frank Lampard

Futbolda 44. UEFA Süper Kupa, İngiltere'nin Liverpool ve Chelsea takımları arasında İstanbul'da yapılan maçla sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçına, Vodafone Park ev sahipliği yapıyor.

LIVERPOOL 4. CHELSEA 2. ZAFERİNİ İSTİYOR

Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupası, 2005'ten bu yana ilk kez İngiltere'ye gidecek.

Vodafone Park'a UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi olarak gelecek Liverpool, 6. kez Süper Kupa maçında mücadele edecek. Kupayı müzesine götüren son İngiliz kulübü olan Liverpool, 1977, 2001, 2005'te kazanan, 1978 ve 1984'te de kaybeden taraftı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise Süper Kupa karşılaşmasına 4. defa çıkacak. Tek şampiyonluğunu 1998'de elde eden Chelsea, 2012 ve 2013'te sahadan mağlup ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 11. AVRUPA RANDEVUSU

Liverpool ile Chelsea, tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere UEFA organizasyonlarında daha önce 10 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Chelsea, 2'sini Liverpool kazandı. 5 karşılaşma da berabere bitti. Chelsea 12, Liverpool ise 10 gol attı.

İki kulüp arasında 182 resmi maç oynandı. Karşılaşmaların 78'inde Liverpool, 63'ünde Chelsea sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 müsabakada yenişemedi.

Takımlar son olarak geçen sezon İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi Liverpool, 14 Nisan'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı.

TAKIMLARIN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Liverpool, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 21 karşılaşma oynadı. Bunların 8'ini kazanan Merseyside ekibi, 8 kez berabere kaldı, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İngiliz takımlarıyla 18 defa karşılaşan Chelsea, bu maçların 7'sini kazandı. 4 mağlubiyeti bulunan Londra temsilcisinin, 7 maçı da berabere bitti.

İLK DEFA 1973'TE DÜZENLENDİ

İlk defa 1973'te düzenlenen ve 1998'den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa'da, 8. kez aynı ülkeden takımlar karşı karşıya gelecek.

İtalyan ekipleri Milan ile Sampdoria 1990, Parma ile Milan 1993, İspanyol temsilcileri Barcelona ile Sevilla 2006 ve 2015, Real Madrid ile Sevilla 2014 ve 2016, Real Madrid ile Atletico Madrid de 2018'de Süper Kupa için mücadele etti.

1990'da Milan, Sampdoria'yı 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993'te ilk maçı 1-0 kaybeden Parma, rövanşı uzatmalar sonunda 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

2006'da Sevilla, Barcelona'yı 3-0, 2014'te Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 2015 ve 2016 şampiyonları uzatmalarda belli oldu. 2015'te Barcelona, Sevilla'yı 5-4, 2016'da da Real Madrid, Sevilla'yı 3-2 yendi.

Aynı kentin takımlarının karşılaştığı ilk UEFA Süper Kupa maçı olarak tarihe geçen 2018'de Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten mücadelede Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

Bu yıl ise ilk defa iki İngiliz kulübü, Süper Kupa mücadelesinin tarafları olacak.

EN ÇOK MILAN VE BARÇA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000'DE TARİH YAZDI

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

BUGÜNE KADAR 24 AYRI TAKIM KAZANDI

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ile İspanya'dan Atletico Madrid ise 3'er kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

KUPAYA İSPANYOL DAMGASI!

İspanyol ekipleri son 10 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

1,9 MİLYAR EURO'LUK MAÇ!

UEFA Süper Kupa maçında İstanbul'da karşılaşan İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar Euro'yu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Liverpool'un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar Euro UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin ise 835,75 milyon Euro oldu.

Vodafone Park'ta oynanacak final maçı öncesi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon Euro ve Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante 100 milyon Eutro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Liverpoollu futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Euro) Muhammed Salah 150 milyon Sadio Mane 120 milyon Virgil van Dijk 90 milyon Alisson 80 milyon Roberto Firmino 80 milyon Trent Alexander-Arnold 80 milyon Andrew Robertson 60 milyon Naby Keita 60 milyon Georginio Wijnaldum 50 milyon Fabinho 50 milyon Jordan Henderson 35 milyon Alex Oxlade-Chamberlain 35 milyon Joe Gomez 35 milyon Joel Matip 30 milyon Xherdan Shaqiri 25 milyon Dejan Lovren 20 milyon Divock Origi 20 milyon James Milner 15 milyon Adam Lallana 15 milyon Nathaniel Clyne 12 milyon Rhian Brewster 4 milyon Ki-Jana Hoever 4 milyon Adrian 3,5 milyon Sepp van den Berg 2 milyon Ryan Kent 1,75 milyon Curtis Jones 1,50 milyon Yasser Larouci 1,50 milyon Caoimhin Kelleher 500 bin TOPLAM 1,08 milyar Euro

Chelsea'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Euro) N'Golo Kante 100 milyon Jorginho 65 milyon Kepa 60 milyon Christian Pulisic 60 milyon Antonio Rüdiger 50 milyon Willian 40 milyon Marcos Alonso 40 milyon Mateo Kovacic 35 milyon Cesar Azpilicueta 35 milyon Tiemoue Bakayoko 35 milyon Callum Hudson-Odoi 35 milyon Ross Barkley 30 milyon Michy Batshuayi 30 milyon Andreas Christensen 30 milyon Ruben Loftus-Cheek 30 milyon Kurt Zouma 25 milyon Pedro 20 milyon Tammy Abraham 20 milyon Olivier Giroud 15 milyon Davide Zappacosta 15 milyon Emerson 15 milyon Mason Mount 12 milyon Marco van Ginkel 10 milyon Kenedy 10 milyon Kenneth Omeruo 5 milyon Abdul Rahman Baba 5 milyon Michael Hector 3 milyon Danilo Pantic 2,75 milyon Lucas Piazon 1,50 milyon Willy Caballero 1 milyon Jamal Blackman 500 bin TOPLAM 835,75 milyon Euro

VODAFONE PARK