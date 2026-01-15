LKS Commercecon: 0 - Zeren Spor: 3 | MAÇ SONUCU
Zeren Spor, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü haftasında konuk olduğu Polonya'nın LKS Commercecon takımını 3-0 yendi.
Giriş: 15.01.2026 - 00:28 Güncelleme: 15.01.2026 - 00:28
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Polonya ekibi LKS Commercecon'u 3-0 mağlup etti.
Ankara temsilcisi, Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da oynanan maçın setlerini 25-21, 25-18 ve 25-17'lik skorlarla kazandı.
Zeren Spor, gruptaki beşinci maçında 27 Ocak'ta İtalya'nın Imoco Volley ekibini konuk edecek.
