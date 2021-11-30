Loft Art 'Humano' sergisiyle açıldı

45’inci kuruluş yılını kutlayan Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği önemli bir adımı hayata geçirdi. Akfen, İstanbul Levent’teki Nispetiye On adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açtı.

Loft Art’ın ilk sergisi olan Humano (İnsan ve Keşif), Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde iş ve sanat dünyası temsilcilerinin katıldığı ön gösterim ile sanatseverlerle buluştu. Humano, 2 Ocak 2022 tarihine kadar İstanbul Nisbetiye On’daki Loft Art alanında gezilebilecek.

"BAĞIMSIZ VE GENÇ SANATÇILARA ALAN YARATTIK"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın

"TİKAV’IN MERKEZİNDE ÇOCUK, GENÇ VE KADINLAR VAR"

SATIŞI YAPILAN ESERLER TİKAV’A KAYNAK OLACAK