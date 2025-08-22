Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Logi Tomasson: Taraftarımızın desteği ile turu geçmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Logi Tomasson: Taraftarımızın desteği ile turu geçmek istiyoruz

        Samsunspor'un defans oyuncusu Logi Tomasson, Panathinaikos maçının rövanşını taraftar desteği ile birlikte geçmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 00:05 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Taraftarımızın desteği ile turlamak istiyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Panathinaikos ile karşılaşan Samsunsor’da golü atan İzlandalı savunma oyuncusu Logi Tomasson, maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi.

        Mağlup oldukları için üzüldüklerini ancak rövanştan umutlu olduklarını dile getiren Tomasson, "Gol attığım için mutluyum. Golden sonra da güzel oyunumuzu devam ettirmek isterdik. Kornerden goller yedik. Umarım takım olarak da bireysel olarak da ikinci maçta daha güzel bir performans gösterebiliriz. Daha iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Taraftarımıza da ihtiyacımız var. Stadı doldurup, bizi desteklesinler. Onların desteği ile birlikte turu geçmek istiyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış