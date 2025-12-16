Habertürk
        Logo Yazılım ve İş Bankası’ndan işletmelere “Fatura Finansmanı”

        Logo Yazılım ve İş Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen "Fatura Finansmanı" ürünü, vadeli e-faturaların vade tarihinden önce nakde çevrilmesini sağlıyor

        Giriş: 16.12.2025 - 15:07 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:09
        Logo Yazılım ve İş Bankası'ndan işletmelere "Fatura Finansmanı"
        Fatura Finansmanı ürünü, ticari işletmelerin e-faturalarını otomatik olarak analiz ederek, vadeli e-faturalarını vadesi gelmeden nakde çevirmelerine olanak sağlıyor. Logo Yazılım ve İş Bankası müşterisi olan işletmeler, vadeli e-faturalarını görüntüleyip tahsisli limitleri dâhilinde finansmana başvurabiliyor ve onaylanan tutar aynı gün hesaplarına aktarılıyor.

        Logo Grup Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Başak Kural, “Logo Grup olarak, finansal teknolojiler alanındaki yatırımlarımızı derinleştirirken, yeni iş birlikleriyle bu alandaki ekosistemimizi genişletiyoruz. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu anda finansal enstrümanlara daha kolay, bilinçli ve avantajlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak geliştirmelere odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, gömülü finansta liderlik vizyonumuz ve Türkiye İş Bankası’nın finansman gücüyle hayata geçirdiğimiz iş birliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz. Fatura Finansmanı ürününü tasarlarken, işletmelerin nakit akışlarını hızlandırma, finansmana erişimi kolaylaştırma ve operasyonel yüklerini dijital çözümlerle azaltma ihtiyaçlarını merkeze aldık” ifadelerini kullandı.

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, “Ticari hayatta nakit akışı oldukça önemli bir yer tutuyor. Firmaların nakit akışlarını kendi ödeme ve ihtiyaçlarına göre yönetebilmesi, onlara esneklik sağlıyor ve ticari hayatı kolaylaştırıyor. İşletmelerin ihtiyaç duydukları dönemlerde alacaklısı oldukları faturalarını vadesinden önce nakde çevirebilmelerine imkân sağlayan Fatura Finansmanı ürününü Logo Yazılım iş birliğimizle hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Yeni iş birlikleri ve çözümlerle KOBİ’lerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

