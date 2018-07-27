Lokomotiva Zagreb - Inter Zapresic rakamlar

Lokomotiva Zagreb ve Inter Zapresic, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Lokomotiva Zagreb, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Inter Zapresic son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 355. İddaa'da Lokomotiva Zagreb kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Inter Zapresic kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Lokomotiva Zagreb son haftadaki Cibalia Vinkovci müsabasında 2-1 kazandı.

Inter Zapresic ise Dinamo Zagreb karşılaşmasında 3-1 yenildi.

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