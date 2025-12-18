Habertürk
        London Lions: 98 - Beşiktaş GAİN: 96 | MAÇ SONUCU

        London Lions: 98 - Beşiktaş GAİN: 96 | MAÇ SONUCU

        BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, deplasmanda İngiliz temsilcisi London Lions'a uzatmada 98-96 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 02:01 Güncelleme: 18.12.2025 - 02:01
        Beşiktaş GAİN, uzatmada mağlup oldu!
        Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta mücadelesinde konuk olduğu İngiliz ekibi London Lions'a uzatmada 98-96 yenildi.

        Dengeli başlayan mücadelenin 7.dakikasında ilk kez öne geçen (16-13) ev sahibi ekibe Brown'ın üst üste iki üçlüğüyle yanıt veren siyah-beyazlı ekip, 5 sayılık avantaj yakalasa da bunu koruyamadı ve London Lions ilk çeyreği Adamu'nun üç sayılık atışıyla 24-21 önde tamamladı.

        Mathews'ın basketleriyle 15. dakikada 38-32 üstünlük sağlayan Beşiktaş GAİN, son bölümde Kamagate ve Lemar ile farkı koruyarak devreye 48-43 önde girdi.

        23. dakikada farkı 8 sayıya kadar (51-59) çıkaran Beşiktaş GAİN karşısında uzun süre oyunu geride götüren London Lions 35. dakikada durumu 75-75 yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan ve iki takımın da top kayıpları yaptığı son bölümünde bitime 1 dakika kala ev sahibi ekip Reynolds Jr ile 80-79 öne geçti. Reynolds Jr ve Vitto Brown'ın karşılıklı faul atışlarıyla normal süre 84-84 berabere tamamlandı.

        Uzatma bölümünde daha az hata yapan London Lions, parkeden 98-96 galip ayrılırken, siyah-beyazlı takım BKT Avrupa Kupası'nda 4 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı.

        Salon: Copper Box

        Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

        London Lions: Adamu 7, Mikesell 6, Johnathan Williams 18, Mcgusty 14, Deane Williams 12, Phillip 4, Singh Rai 5, Reynolds Jr 20, Lukosiunas 12, Price

        Beşiktaş GAİN: Dotson 2, Mathews 17, Yiğit Arslan, Morgan 8, Zizic 15, Vitto Brown 8, Berk Uğurlu 4, Anthony Brown 19, Kamagate 5, Lemar 18

        1. periyot: 24-21

        Devre: 43-48

        3. periyot: 66-73

        Normal Süre: 84-84

        Uzatmalar: 98-96

        5 faulle çıkanlar: 39.06 Tarık Phillip (London Lions), 35.41 Berk Uğurlu (Beşiktaş GAİN)

