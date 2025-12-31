Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.220,17 %0,62
        DOLAR 42,9626 %0,05
        EURO 50,4610 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.006,67 %0,22
        FAİZ 37,18 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,39 %-4,43
        BITCOIN 88.316,00 %0,15
        GBP/TRY 57,8405 %-0,05
        EUR/USD 1,1737 %-0,09
        BRENT 61,61 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 9.820,91 %0,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş:İngiltere ile ticarette 40 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş:İngiltere ile ticarette 40 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyoruz

        Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin bu yıl sonu itibarıyla 30 milyar doları geçmesinin beklendiğini belirterek, 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 07:45 Güncelleme: 31.12.2025 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İngiltere ile ticarette hedef 40 milyar dolar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler bakımından yoğun ve verimli geçen bir seneyi geride bıraktıklarını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla yıl boyunca çok sayıda temas gerçekleştirdiğini hatırlatan Ertaş, Starmer'ın ekimde Türkiye'ye yaptığı ziyaretin hükümet başkanı düzeyinde "İngiltere'den Türkiye'ye 8 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret" olduğunu vurguladı.

        Büyükelçi Ertaş, ayrıca parlamenter diplomasinin de bu yıl içinde yoğun temaslara sahne olduğunu aktardı.

        REKLAM

        Bu yılın önemli gelişmelerinden birinin, İngiltere'den Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikine yönelik anlaşmanın iki ülke savunma bakanları tarafından imzalanması olduğuna dikkati çeken Ertaş, ayrıca, İngiltere'den 12 adet C130J askeri kargo uçağı satın alınmasına ilişkin sürecin de bu yıl içinde tamamlandığını anımsattı.

        Ertaş, şöyle devam etti:

        "Milli Savunma Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde bu kabiliyeti de yakın dönemde ülkemize kazandıracağız. Dünyanın ve bilhassa Avrupa’nın savunma sanayii harcamalarını artırdığı bir dönemde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bu alandaki işbirliğinin ülkemizin faydasına olacak şekilde artırılmasına öncelik vereceğiz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ankara'da gerçekleştirdikleri son görüşmede ilan edilen 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Ertaş, İngiltere'nin, Türkiye'nin ilk üç ihracat pazarı içinde yer almaya devam ettiğinin altını çizdi.

        "ÜLKELER ARASINDAKİ MODERN VE DERİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ METNİNİ ORTAYA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Büyükelçi Ertaş, yeni yıl mesajında, yıl içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve iş kollarından çok sayıda ticaret heyetini İngiltere'de ağırladıklarına değindi.

        REKLAM

        Ertaş, "İkili ticaret hacmimiz, kasım itibarıyla geçen yıl kaydedilen 22 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Birleşik Krallık'a mal ihracatımızın 16 milyar doları, toplam mal ticaret hacminin ise 23 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Hizmet ticaretiyle birlikte ticaret hacmimiz 30 milyar doları geçecek" ifadelerine yer verdi.

        Bu yılın önemli gelişmelerinden birinin de Serbest Ticaret Antlaşması'nın (STA) güncellenmesi müzakerelerine başlanması olduğuna değinen Ertaş, yıl boyunca Türkiye Ticaret Bakanlığı öncülüğünde İngiltere tarafıyla üç tur müzakere gerçekleştirildiğini anımsattı.

        Ertaş, mal ve hizmet ticaretini ilgilendiren e-ticaret, müşavirlik hizmetleri, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, tarım ve gümrük düzenlemeleri gibi farklı alanlarda titiz çalışmalar gerektiren bu müzakereleri çok sayıda Türk kurumunun katılımıyla sürdürdüklerini kaydetti. Büyükelçi Ertaş, iki ülke arasında modern ve derin ekonomik işbirliği metnini de ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

        "2026 İÇİN HEDEFİMİZ İSE 4,5 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAMAK OLACAKTIR"

        Büyükelçi Ertaş, yıl içinde Türk teknoloji girişimlerinin Londra'da finansman ve pazar imkanlarına erişmesi için yapılan çok sayıda etkinliğe destek verdiklerini belirterek, ocakta TÜBİTAK ev sahipliğinde yapılan Türkiye-İngiltere Bilim ve İnovasyon Haftası'nın bu bağlamda yeni süreci başlattığını aktardı.

        REKLAM

        Yıl boyunca ayrıca, Türkiye'ye yönelik dış yatırım ve finansman imkanlarının artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi önderliğinde çok sayıda toplantı ve etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Ertaş, şu ifadelere yer verdi:

        "Üçüncü ülkelerde bilhassa sürdürülebilir altyapı inşaatı alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye Müteahhitler Birliğinin desteğiyle iki forumu hayata geçirdik. 2025 yılında turizm alanında da olumlu seyir devam etti. Nihai veriler henüz açıklanmamış olmakla birlikte, Birleşik Krallık'tan ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 2024 yılı verilerine yakın gerçekleşmesini bekliyoruz. 2026 için hedefimiz ise 4,5 milyon turisti ağırlamak olacak."

        "İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Büyükelçi Ertaş, yıl içinde parlamento ve İngiltere makamlarının yanı sıra sivil toplum, basın, akademi ve düşünce kuruluşlarıyla temasların yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

        Üç Türk başkonsolosluğu, Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk dernekleri ve Türk toplumunun dahiliyle Türkiye'nin temsil ve tanıtımını hep birlikte yaptıklarını belirten Ertaş, bu hususta yıl boyunca kendilerine verilen destek için teşekkürlerini sundu.

        Büyükelçi Ertaş, gelecek dönemde de Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, Türkiye'nin çıkarları ve Türk toplumunun beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

        Ertaş, "Bu vesileyle, yıl boyunca bizlerle temas halinde olan, katkı sunan ve desteğini esirgemeyen kıymetli Türk toplumuna teşekkür ediyor; 2026 yılının başta Birleşik Krallık'taki vatandaşlarımız, Kıbrıs Türk toplumu, ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TIR'ın dorsesinde çalışan işçiye yıldırım isabet etti

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada Suriyeli işçi Muhammed Alahmad'ın üzerine yıldırım düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan Alahmad tedaviye alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Şube müdürünü öldürdü... 'Kanlı' kargo!
        Şube müdürünü öldürdü... 'Kanlı' kargo!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Uçak seferleri iptal edildi
        Uçak seferleri iptal edildi
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske