İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 'koşullu erteleme' almasının ardından, gözler yeniden Theresa May'in Avrupa Birliği ile yaptığı ancak İngiltere parlamentosunda iki kez reddedilen Brexit anlaşmasına çevrildi.

BBC'nin Muhafazakar Parti içerisindeki üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Theresa May'in istifa etmesi durumunda parti içerisinden anlaşmaya destek çıkabilir.

Parti içerisindeki kaynaklar, Muhafazakar vekillerin AB ile yapılacak görüşmelerin sonraki adımlarında Theresa May'in olmayacağını bilmeleri durumunda gönülsüz de olsa anlaşmayı destekleyebileceğini belirtti.

'KABİNE DARBESİ' İDDİASI!

The Times'ın haberine göre ise kabinedeki bakanlar May'in başbakanlığını sona erdirerek, yerine geçici bir başbakan getirmeyi planlıyor.

Ancak parti içerisinde May'in yerine gelecek isim için de bir bölünmüşlük olduğu belirtiliyor. Brexit yanlısı vekillerin Çevre Bakanı Michael Gove'u başbakanlık görevi için destekledikleri ifade edilirken, Brexit karşıtı vekiller ise David Lidington'ın hükümetin başına geçmesini istiyor.

İngiliz basını Theresa May'in üzerindeki baskının arttığını yazarken, İngiltere sokaklarında da 'ikinci referandum' talebi vardı. Dün başta başkent Londra olmak üzere ülkenin birçok kentinde yaklaşık 1 milyon kişi yeni bir referandum talebiyle yürüdü.

Theresa May, Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşması parlamento tarafından 1 ay arayla iki kez reddedilmesinin ardından, Avrupa Birliği'nden Brexit'in ertelenmesi talep edilmişti. Brüksel yönetimi, May ile varılan anlaşmanın onaylanması durumunda Brexit'in 22 Mayıs'a ertelenmesine, anlaşmanın bir kez daha onaylanmaması durumunda İngiltere'nin 12 Nisan'da anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmasına karar vermişti.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının önümüzdeki günlerde üçüncü kez parlamentoya sunulması bekleniyor.