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'Londra'da yatırım düşünüyoruz'

HABERTURK.COM

Acıbadem Sağlık Grubu, Hollanda'nın ardından İngiltere'de yatırıma hazırlanıyor. ‘EY Yılın Girişimcisi' programının dünya finalinde Türkiye'yi etmeye hazırlanan Acıbadem Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yarışması öncesinde gazetecilerle buluştu. Amsterdam'ın ardından Londra'da yatırım düşündüklerini belirten Aydınlar, grubun yabancı para cinsinden cirosunu yüzde 32'den yüzde 50'ye yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı

Acıbadem Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ‘EY Yılın Girişimcisi' programının dünya finalinde Türkiye'yi Acıbadem Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar temsil edecek. Türkiye'de "Yılın Girişimcisi" seçilen, Mehmet Ali Aydınlar, 5-9 Haziran arasında Monako'da gerçekleşecek ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi' yarışması öncesinde basınla sohbet toplantısında buluştu.

SEMT HASTANESİNDEN ULUSLAR ARASI SAĞLIK GRUBU'NA

Dünya Yılın Girişimcisi yarışmasındaki 47 finalistten biri olan Aydınlar, Türkiye'de hastanecilik çıtasını yükselten isim olarak tanınıyor. 1991 yılında Acıbadem Hastanesi'nin yüzde 10 hissesini alarak kuruluşunda ortak olan Aydınlar sağlık sektörüne ilk adımını böyle atmış. Aydınlar, 50 yataklı bir semt hastanesi Acıbadem'in çoğunluk hissesini ve yönetimini 1993 yılında devralmış. Acıbadem bugün, Türkiye, Makedonya, Bulgaristan ve Hollanda'da 22 hastane 15 tıp merkezi ve 23 bin çalışanıyla sağlık hizmeti sunan bir sağlık grubu.

Acıbadem Sağlık Grubu'nun yönetim kurulu başkanı olan Aydınlar,  2012 yılından itibaren dünyanın halka açık en büyük ikinci özel sağlık zinciri  IHH Healthcare Berhad'ın ortaklarından ve yönetim kurulu üyesi, kurucusu olduğu Acıbadem Üniversitesi'nin de mütevelli heyeti başkanı.

YENİ ROTASI LONDRA

Kartal ve Ataşehir'deki hastane yatırımları devam eden Acıbadem Sağlık Grubu'nun bundan sonraki rotası İngiltere'nin başkenti Londra olacak. Grubun, Londra pazarıyla ilgili araştırmaları devam ediyor.  Aydınlar'ın verdiği bilgiye göre son olarak Batı Avrupa pazarına Hollanda'daki yatırımıyla giren Acıbadem Sağlık Grubu'nun Bulgaristan ve Makedonya'daki pazar liderliğini diğer Avrupa ülkelerine de taşımayı planlıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum yurt içindeki hasta trafiğini  ve ciroyu yüzde 10 azaltmış. Türkiye'de hitap ettikleri kesimde doygunluk olduğunu belirten Aydınlar bu nedenle rotalarını Avrupa'ya ve gelişmiş ülkelere çevirdiklerini söyledi.

'KAZANDIĞIMI TOPLUMLA PAYLAŞIYORUM'

Aydınlar, EY Dünya Yılın Girişimcisi yarışmasında rakiplerinden ayrışmasını sağlayacak en önemli özelliğinin kazandığını toplumla paylaşmak olduğunu söyledi. Aydınlar "En büyük silahınız nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Önce kendime güveniyorum. Başladığım noktaya, topluma kattıklarıma bakarsak, kazandığımı toplumla paylaşan biri olduğum görülür."

60&rsquo;tan fazla &uuml;lkede 145 şehirde d&uuml;zenlenen &ouml;d&uuml;l programında bu yıl Acıbadem Sağlık Grubu Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, &lsquo;Yılın Girişimcisi&rsquo; se&ccedil;ilerek T&uuml;rkiye&rsquo;yi temsil etmeye hak kazandı.
60’tan fazla ülkede 145 şehirde düzenlenen ödül programında bu yıl Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ‘Yılın Girişimcisi’ seçilerek Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

'CİROMUZUN YÜZDE 32'Sİ YABANCI PARA CİNSİNDEN'

Yaptığı yatırımlarla hastanecilikte devlete de örnek olduğunu belirten Aydınlar "Ben başladığımda parası olan tedavi için herkes yurtdışına gidiyordu. Bugün grubumuzun Türkiye cirosunun yüzde 15'i yabancı hastadan geliyor. 2018'de yabancı hastadan 100 milyon dolar aldık. Grubumuzun cirosunun yüzde 32'si yabancı para cinsinden" dedi. Acıbadem Sağlık Grubu 2018 yılını yüzde 32'lik büyüme ve 4.3 milyar TL ciroyla kapatmıştı.

'ORTA VE ÜST YÖNETİM KADEMELERİNDE  PERSONEL DEĞİŞİM ORANI  0'

Türkiye'ye Batılı anlamda hastaneciliği getirdiklerini kaydeden Aydınlar, "Başka hiçbir iş yapmadık sadece sağlığa odaklandık. Bir Acıbadem kültürü oluştu. Tüm yöneticilerimizi kendi içimizden çıkardık" dedi. Üst ve orta yönetim kademelerinde personel değişim oranının sıfır olduğunu kaydetti.

'23 BİN ÇALIŞANIMIZIN YÜZDE 60'INI KADINLAR OLUŞTURUYOR'

Sağlık grubunda en fazla kadın istihdam eden şirket olduklarını belirten Aydınlar, tüm sektörler genelinde Türkiye'de en fazla kadın istihdamı sağlayan dördüncü şirketi. 23 bin çalışanımızın yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor" dedi.

'TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİMİZ YÜZDE 100 BURSLU'

Acıbadem Üniversitesi'nin tıp fakültesindeki öğrencilerin tamamının yüzde 100 burslu olduğunu kaydeden Aydınlar "Her sene 70 öğrenci alıyoruz. Diğer bölümlerdeki okuyanların da yüzde 50'si tam burslu" dedi. Aydınlar, sosyal sorumluluk projelerini Acıbadem Vakfı  ile Kerem Aydınlar Vakfı üzerinden yürüttüklerini vurguladı.

GALATASARAY'IN SAĞLIK SPONSORU OLACAK

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mehmet Ali Aydınlar'a Fener Ol kampanyası ve Fenerbahçe'ye sponsor olmayı düşünüp düşünmediği de soruldu.  Galatasaray'a sağlık sponsoru olduklarını aktaran Aydınlar, sponsorluk için diğer kulüplerden talep gelmediğini söyledi. Aydınlar, Fener Ol kampanyasına destek olup olmayacağı sorusuna da "31 Mayıs'a kadar daha çok süre var" yanıtını verdi.

 

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