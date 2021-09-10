Londra Yunus Emre Enstitüsü'nün yeni dönem çevrimiçi Türkçe kursları 27 Eylül'de başlayacak

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Londra YEE, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemine kadar 2 bini aşkın öğrencinin katıldığı Türkçe derslerini, Kovid-19 kısıtlamalarına takılmadan devam ettirebilmek için bu dönem öğrencileriyle çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye devam edecek.

Hem çevrimiçi hem de örgün Türkçe eğitimi hususunda başı çeken YEE, yeni akademik yılla Türk diline ilgi duyan herkese kapılarını sanal olarak yeniden açacak.

Özenle seçilmiş kurslar ve ders kitapları, eğitmenin herkesle tek tek ilgilenebileceği kısıtlı kontenjanlı sınıfları ve deneyimli öğretmenleriyle enstitü, 27 Eylül 2021'den itibaren hafta içi ve hafta sonu yeni bir yetenek edinmek veya yeteneklerini geliştirmek isteyenler için çeşitli alanlarda temel kurslar düzenleyecek.

Standard kurslara ilave olarak 11 Ekim 2021 Pazartesi Türkçe pratik ve konuşma egzersizleri kursları, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü ise Türkiye'nin zengin kültürünü, edebiyatını ve sinemasını daha yakından keşfetmek isteyenler için 10 haftalık ileri düzey Türkçe kursları da başlayacak.

Ayrıca, Londra YEE, 2017'den beri Cambridge Üniversitesi Dil Merkezi ile yürüttüğü Türkçe kurslarına da devam ediyor.

Modern Türkçe derslerinin yanı sıra, yeni başlayanlar ve ileri seviyeler için Osmanlı Türkçesi kursları da 18 Ekim 2021 itibarıyla çevrimiçi olarak yeniden açılacak.

Kayıtların devam ettiği sınırlı kontenjanlara sahip Türkçe kursları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Londra YEE'nin web sitesini ziyaret edebilir veya "londra@yee.org.tr" adresine e-posta göndererek bilgi alabilir.