Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve özeleştiri yaptı.

Loris Karius, derbide iyi oynamadıklarını söylerken "Fenerbahçe savaştı, biz hazır değildik. Yeteri kadar savaşmadık, ikili mücadelelerde onlar kadar ayakta kalamadık. Bu tür maçlarda yeterli kadar mücadele etmezseniz, kazanamazsınız. Tabii ki bunu da anlayamıyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Loris Karius "Özgüvenimiz yüksek değildi, kendi oyunumuzu oynamak için özgüven ortaya koyamadık. Uzun toplar bazen iş yapar ama oyunun tamamını bu şekilde götüremezsiniz. Bizim daha iyi oynayacak kalitemiz var, ancak sadece uzun top deneyince Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık." diye konuştu.