Los Angeles'ın lüks semtinin son hâli

Los Angeles'ın lüks semti Malibu'nun son hâli görüntülendi
Los Angeles'ta yaşanan yangın felâketiyle birlikte 5 kişi hayatını kaybederken binlerce ev de kül oldu. Los Angeles'ın en lüks semtlerinden biri olan Malibu'nun son hâli görüntülendi.
Giriş: 10.01.2025 - 00:21 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:23
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles şehrinde yaşanan yangının boyutları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Los Angeles'ın lüks semtlerinden biri olan Malibu'nun yangın sonrası değişimi görüntülendi.
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