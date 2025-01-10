Los Angeles'ın lüks semtinin son hâli

Los Angeles'ın lüks semti Malibu'nun son hâli görüntülendi Los Angeles'ta yaşanan yangın felâketiyle birlikte 5 kişi hayatını kaybederken binlerce ev de kül oldu. Los Angeles'ın en lüks semtlerinden biri olan Malibu'nun son hâli görüntülendi.

Habertürk Giriş: 10.01.2025 - 00:21 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:23 facebook

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