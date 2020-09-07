Batı konferansı yarı final serisi ikinci maçında Los Angeles Lakers ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Los Angeles ekibi, yıldız oyuncuları Anthony Davis ve LeBron James’in harika performanslarıyla sahadan 117-109’luk galibiyet ile ayrıldı ve seriyi 1-1’e getirdi.

Anthony Davis, 34 sayı – 10 ribaundluk bir double-double’a imza atarak sahanın en skorer ismi olurken karşılaşmanın diğer yıldızı da 28 sayı – 11 ribaund – 9 asist üreterek triple-double’ın kıyısından dönen LeBron James oldu.

Eurohoops'ta yer alan habere göre eşleşmenin ilk maçının aksine daha kısa beşlerle sahada kalmaya çalışan Los Angeles Lakers‘ta kenardan gelerek 16 sayı üreten Markieef Morris, 5 de ribaund alarak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Kenardan gelen bir diğer isim olan Kyle Kuzma 13 sayı – 6 ribaund ile mücadele ederken Rajon Rondo da 10 sayı – 9 asist ile çift haneli skor üreten bir diğer isim oldu.

Houston Rockets‘ta James Harden, 27 sayı – 7 asist – 2 ribaund ile oynadı ve takımının en skorer ismi oldu. Ona 24 sayı ile Eric Hordon eşlik ederken P.J. Tucker ise 18 sayı – 11 ribaund ile double-double yaptı.

Robert Covington, 17 sayı üretirken kenardan gelen Danuel House Jr. ise 13 sayı – 5 ribaund ile mücadele etti. Russell Westbrook ise 10 sayı – 13 ribaund ile beklentilerin altında kalan bir performans gösterdi.