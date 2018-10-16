Gazeteci Serdar Akdoğar'ın lösemi hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören eşi Nazlı Sümer Akdoğar, ilik nakli gerekiyor.

Gazeteci Akdoğar, eşinin geçen yıl kemoterapi ile sağlığına kavuştuğunu ancak iki hafta önce hastalığının yeniden nüksettiğini vurguladı.

Akdoğar, “İlik nakli gerekiyor. Şu anda Nazlı hastanede yatıyor. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi TÜRKÖK üzerinden uygun ilik aranacak. Ancak Türkiye’de bağışçı sayısı çok az. Sizlerden ricam en fazla 10 dakikanızı ayırıp, http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kok-hucre-bagisi/53” adresindeki bilgileri okuyarak bağışçı olmanız. Burada mümkün olduğunca hayatın güzelliklerini paylaşmaya özen gösteriyorum. Bu paylaşımı da o anların esin kaynağı ve yaratacısı ile nicelerini yaşamak için yapıyorum. İlginiz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilik nakli bekleyen binlerce kişiden biri olan Nazlı Sümer Akdoğar da, hem kendisi için hem de kendisiyle aynı durumda olan hastalar için bir video çekti. Akdoğar, “Kök Hücre Bağışı” hakkında merak edilenleri 41 saniyede anlatmaya çalıştım Ben ve benim gibi ilik nakli olmayı bekleyen binlerce kişi için hikayeme can ver" dedi.

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