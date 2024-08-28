Etkinliğe katılan LÖSEV İstanbul İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, LÖSEV ailesi olarak aileler ve çocuklarıyla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Çocuklarımıza ve ailelerine hep birlikte eğlenceli anlar yaşatmak için buradayız. Bu etkinliklerimizin amacı yaz döneminde çocuklarımızla bir araya gelmek, onlara moral verebilmek. Bir taraftan da LÖSEV farkındalığını arttırmak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Birçok farklı etkinliklerimiz oluyor. Biz kocaman bir aileyiz. Her aşamada yanlarındayız. Büyükşehir belediyemiz bu etkinlikte bizim yanımızda oldu. Her türlü desteği bize sağladı, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.