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        Haberler Müzik Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor

        Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor

        'Live From Fest İstanbul', sezonun en güçlü uluslararası kadrosu ile eylülde 'FestivalPark Yenikapı' sahnesine geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:55
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        İstanbul'a geliyor
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        Bayhan Müzik organizasyonuyla 6 - 7 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek olan 'Live From Fest İstanbul'da yerli ve yabancı müziğin yıldızları aynı sahnede buluşacak.

        Festivalin İlk Günü açılış Louis Tomlinson'dan, Kapanış David Guetta'dan. Dünya’da ses getiren İngiliz pop - rock grubu One Direction üyelerinden, solo kariyeri ile başarılarını devam ettiren Louis Tomlinson, 6 Eylül 2024'te 'Live From İstanbul Fest'in açılışında sahnedeki yerini alacak.

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