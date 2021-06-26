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ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Shea, dün Lübnan'da bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, ülkede haftalardır akaryakıt istasyonlarının önünde uzayan kuyruklara ve İran'dan petrol ithal etme ihtimaline değindi.

Lübnan'ın İran'dan petrol ithal etmesinin bir çözüm olmadığını savunan Shea, ülkede sadece enerji sektöründeki yolsuzluğun önüne geçilmesiyle sorunun yarısının hemen çözülebileceğini dile getirdi.

Tahran'ın bir nevi eksenindeki ülkeyi kendi ajandası için kullanmak istediğini söyleyen Shea, Lübnan'ın petrol için İran'a sığınmak yerine çok daha iyi çözümler bulabileceğini ifade etti.

Bunun üzerine İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran petrol tankerlerinin Beyrut'a ulaşmasının ABD'li büyükelçinin "önemsiz" açıklamalarına bağlı kalmayacağını aktardı.

Denizde seyir halinde olan bir tankerin fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, "(ABD'li) Büyükelçinin, İran ve Lübnan arasındaki kardeşçe ilişkilere müdahale etmemesi gerekir." ifadesi kullanıldı.

Bu arada ülkenin resmi haber ajansına göre, Lübnan Petrol Genel Müdürlüğü, "İran'dan petrol ithal etme konusunda kendilerine kamu veya özel kesimden herhangi bir talep gelmediğini" bildirdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah , daha önce ekonomik kriz nedeniyle akaryakıt temininde sorun yaşayan Lübnan'ın İran'dan petrol ithal etmesi önerisinde bulunmuştu.

ÜLKEDE EKONOMİK KRİZ VE AKARYAKIT SORUNU

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden yüzde 85 sübvanse ediyor.

Lübnan’da haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonların çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin Lübnan'dan yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.

Ekonomi uzmanları ise Lübnan Merkez Bankası sübvansiyonu sürdüğü sürece Lübnan-Suriye sınırındaki akaryakıt kaçakçılığının durmayacağına dikkat çekiyor.