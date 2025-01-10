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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Luca Banchi: Daha iyi olmak zorundayız! - Basketbol Haberleri

        Luca Banchi: Daha iyi olmak zorundayız!

        THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında ağırladığı Fransa ekibi LDLC ASVEL'e 82-76 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, sahada "daha güçlü bir duruş" sergilemek zorunda olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 23:36 Güncelleme: 10.01.2025 - 23:36
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        "Daha iyi olmak zorundayız!"
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        Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan başantrenör, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Maça gergin başladık. İkinci çeyreğin sonunda ve üçüncü çeyreğin başında bunu aştık ama galibiyet için yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

        Takımla çok kısa bir süredir beraber olduğuna dikkati çeken Banchi, "İlk kez dün tam idman yaptım. Takım zorlu bir haftadan geçiyor. İyi bir enerjiyle bunun üstesinden gelmeye çalıştık. Takımın fotoğrafını çekeceğim. Özellikle son 12-13 dakikalık bölüm hayal kırıklığı. Son çeyrekte sadece serbest atış çizgisinden sayı üretebildik. Savunmada da yapmamız gereken çok şey var, 3 sayılık atışların yüzdesinde de. Hücumda daha kaliteli seçimler yaparak gelişmeliyiz. Oyunun dinamizminde daha iyi olmak zorundayız. En önemli nokta da sahadaki duruşumuz daha güçlü olmak zorunda." diye konuştu.

        LDLC ASVEL Başantrenörü Pierric Poupet ise çok önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

        Mutlu olduğunu dile getiren Poupet, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir takıma karşı mücadele ettik. Bu maçı kazanmak çok özeldi. İnanılmaz bir iş ortaya koyduk. Herkesi tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

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