Lucas Torreira: Bir gün Boca'da oynayacağım

"HEM ANIM HEM GELECEĞİM G.SARAY"

Avrupa kariyerinin son durağının Galatasaray olup olamayacağı sorusuna da içtenlikle yanıt veren Torreira, şunları söyledi:

“Ben de öyle düşünüyordum, çünkü Avrupa’da neredeyse 10 yıldır oynuyorum. Güney Amerika’da, özellikle Uruguay’da birinci ligde hiç oynayamadım. Bu benim için bir eksiklik. Ama gerçekten bilmiyorum… Futbolcular olarak geleceği planlamakta iyi değiliz. Çünkü futbolda her şey çok değişken, 6 ayda bir takım ya da ülke değiştiriyorsun. Bugün için hem anım hem geleceğim Galatasaray. En çok istediğim şey burada olmaktan keyif almak. Gelecek yıl ne olur bilmiyorum ama şu an buradayım ve mutluyum.”