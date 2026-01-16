Lucas Torreira için flaş ayrılık iddiası!

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, El Espectador Deportes'te yayınlanan Las Voces del Futbol programında temsil ettiği futbolcuların durumları hakkında konuştu.

Lucas Torreira hakkında da konuşan Bentancur, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı." dedi.