        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira için flaş ayrılık iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira için flaş ayrılık iddiası!

        Lucas Torreira'nın menajeri, Uruguaylı futbolcunun Galatasaray'dan ayrılarak ülkesine daha yakın bir kulüpte forma giymek istediğini dile getirdi

        Giriş: 16.01.2026 - 13:53 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:54
        Lucas Torreira için flaş ayrılık iddiası!
        Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, El Espectador Deportes'te yayınlanan Las Voces del Futbol programında temsil ettiği futbolcuların durumları hakkında konuştu.

        Lucas Torreira hakkında da konuşan Bentancur, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı." dedi.

        Ana Haber Bülteni - 16 Ocak (Tahran-Washington Hattında Neler Oluyor?)

        NATO'nun Türk F-16'ları göreve çağrısı. Tahran-Washington hattında neler oluyor? En düşük emekli aylığı 20 bin TL: Artış için takvim nasıl olacak?Güzelhisar fayı uyanıyor mu? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

