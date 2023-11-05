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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Ludogorets FB maçı tarihi - Fenerbahçe Haberleri

        Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. Söz konusu turnuvada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, bu hafta Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e konuk olacak. 9 puanla grubunda zirvede yer alan temsilcimiz, Ludogorets karşısında Avrupa kupalarındaki 9 maçlık galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. İşte, Ludogorets Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:21
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        Ludogorets Fenerbahçe maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda liderliğini sürdüren ve 3'te 3 yapan temsilcimiz Fenerbahçe, bir üst tura yükselmeyi garantilemek adına Ludogorets deplasmanına çıkacak. İşte, karşılaşmanın günü, saati ve yayıncı kanalı hakkında bilgiler...

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        LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Ludogorets Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Ligi H Grubu 4. maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

        1- Fenerbahçe / 9 Puan

        2- Nordsjaelland / 6 Puan

        3- Ludogorets / 3 Puan

        4- Spartak Trnava / 0 Puan

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        FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

        9 Kasım Perşembe

        Ludogorets-Fenerbahçe/23.00

        30 Kasım Perşembe

        Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00

        14 Aralık Perşembe

        Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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