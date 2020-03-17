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Almanya'nın en büyük havayolu Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, koronavirüs salgını sürecinde gerekli malların Almanya'ya ulaşımını sürdürmeye yönelik bir "hava koridoru" hazırlamak için hükümetle birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Spohr Bild gazetesine yaptığı açıklamada, havayolunun 747 ve Lufthansa Cargo filosunu bu amaçla konuşlandırmaya hazırlandığını ve yeterli personeli sağlamak için revize mürettebat programları üzerinde çalıştığını belirtti. Spohr, "Lufthansa, Almanya halkının tedarik zincirlerinin hava yoluyla sürdürülmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacak. Tüm Almanya için hava koridoru üzerinde çok çalışıyoruz" dedi.

Sovyet kuvvetleri o zamanki Doğu Almanya'nın merkezindeki kenti abluka altına aldıktan sonra, orijinal "hava koridoru", Batı müttefikleri tarafından batı Berlin'e tedarik sağlamak için 1948-1949'da devreye alınmıştı.