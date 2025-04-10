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        Haberler Spor Basketbol NBA Luka Doncic'ten Dallas potasına 45 sayı! - Basketbol Haberleri

        Luka Doncic'ten Dallas potasına 45 sayı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i 112-97 mağlup ederken, Luka Doncic 45 sayıyla eski takımını yıkan isim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:27
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        Doncic'ten 45 sayılık resital!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayısı ile Dallas Mavericks'i 112-97 mağlup etti.

        NBA'de 10 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Lakers deplasmanda Mavericks'i 15 sayı farkla yendi.

        Eski takımı önünde ilk kez parkeye çıkan ve maçın en skorer oyuncusu olan Doncic, 45 sayı üreterek Lakers'ın play-off'lara kalmasına katkı sağladı.

        Mavericks'te ise Naji Marshall, 23 sayı kaydetti.

        HARDEN 35 ATTI, CLIPPERS ÜST ÜSTE 6. KEZ KAZANDI

        Los Angeles Clippers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 134-117 yenerek üst üste altıncı galibiyetini aldı.

        Clippers'ta James Harden 35 sayı ve 10 asist ile oynarken Rockets'ta Reed Sheppard, 20 sayı kaydetti.

        Batı Konferansı'nda 2 numaralı seribaşı olmayı garantileyen Rockets, 2020'den bu yana ilk kez play-off'a katılacak. Bu nedenle Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün dahil olmak üzere ilk beş oyuncularının çoğu bu karşılaşmada dinlendirildi.

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        ADEM BONA'DAN 17 SAYI

        Philadelphia 76ers, deplasmanda Washington Wizards'a karşı aldığı 122-103'lük galibiyetle 12 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

        76ers'ta Jeff Dowtin, 30 sayı ile NBA kariyerinin en yüksek sayısını atarken Lonnie Walker, 24 sayı kaydetti. 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona da 17 sayı, 9 ribaunt, 2 blok ile oynadı.

        Wizards'ta Tristan Vukcevic ise 24 sayı attı.

        Sonuçlar:

        Orlando Magic-Boston Celtics: 96-76

        Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 103-122

        Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 97-112

        Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 126-96

        Chicago Bulls-Miami Heat: 119-111

        Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 133-126

        Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 111-114

        Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 112-125

        Sacramento Kings-Denver Nuggets: 116-124

        Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 134-117

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