Luka Doncic'ten Dallas potasına 45 sayı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayısı ile Dallas Mavericks'i 112-97 mağlup etti.

NBA'de 10 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Lakers deplasmanda Mavericks'i 15 sayı farkla yendi.

Eski takımı önünde ilk kez parkeye çıkan ve maçın en skorer oyuncusu olan Doncic, 45 sayı üreterek Lakers'ın play-off'lara kalmasına katkı sağladı.

Mavericks'te ise Naji Marshall, 23 sayı kaydetti.

HARDEN 35 ATTI, CLIPPERS ÜST ÜSTE 6. KEZ KAZANDI Los Angeles Clippers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 134-117 yenerek üst üste altıncı galibiyetini aldı. Clippers'ta James Harden 35 sayı ve 10 asist ile oynarken Rockets'ta Reed Sheppard, 20 sayı kaydetti. Batı Konferansı'nda 2 numaralı seribaşı olmayı garantileyen Rockets, 2020'den bu yana ilk kez play-off'a katılacak. Bu nedenle Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün dahil olmak üzere ilk beş oyuncularının çoğu bu karşılaşmada dinlendirildi. REKLAM