Luka Modric için Real Madrid iddiası

İtalyan devi Milan'ın 40 yaşındaki tecrübeli orta sahası Luka Modric'in takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Tuttosport'un haberine göre Hırvat yıldız, Milan'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından kariyer planlamasını yeniden gözden geçirdi.

Haberde, sezon sonunda sözleşme yenilemeye yakın olan Modric'in, yaşanan sportif başarısızlık sonrası karar değiştirdiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, kırmızı-siyahlılarla yol ayrımına geldiği ifade edildi.

REAL MADRİD'E DÖNEBİLİR

Suudi Arabistan ve ABD'den gelen tekliflere sıcak bakmayan Modric için en güçlü ihtimalin ise Real Madrid olduğu aktarıldı. İspanyol devinin Hırvat futbolcuya kulüp içinde yönetsel bir rol vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.