Lyrid meteor yağmuru ne zaman? 2026 Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den gözükecek mi?
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Lyrid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl Nisan ayında gerçekleşen bu gök olayı, 2026'da da gökyüzünde izleyicilere eşsiz bir görsel şölen sunacak. Yıldız kayması şeklinde görülen meteorlar, adını kuyruklu yıldız C/1861 G1 Thatcher'dan alıyor. Peki, Lyrid Meteor Yağmuru ne zaman gözükecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
LYRID METEOR YAĞMURU NEDİR?
Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında gökyüzünde görülen doğal bir ışık gösterisidir. Aslında bu olay, Dünya’nın C/1861 G1 Thatcher adlı kuyruklu yıldızın yörüngesinden geriye bıraktığı toz ve küçük parçacıklarla karşılaşması sonucu oluşur. Bu parçacıklar, atmosferin üst katmanlarına saniyeler içinde sürtünerek yanar ve gökyüzünde parlak çizgiler halinde görünür; biz bu ışık çizgilerine “meteor” diyoruz.
LYRID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
2026 yılında Lyrid meteor yağmurunun 16 Nisan civarında başlayıp 25 Nisan’a kadar devam etmesi, en yoğun döneminin ise 22 Nisan gecesi ile 23 Nisan sabahı arasında yaşanması bekleniyor.
LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖZÜKECEK Mİ?
Lyrid Meteor Yağmuru, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’in şehir ışıklarından uzak, yüksek rakımlı bölgeleri, meteor yağmurunu izlemek isteyenler için ideal noktalar olarak öne çıkıyor.
LYRID METEOR YAĞMURU NEREDEN, NASIL İZLENİR?
Lyrid Meteor Yağmuru’nu izlemek için en uygun yerler, şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık alanlardır. Yüksek rakımlı bölgeler veya deniz kenarları, ışık kirliliğinin az olduğu yerler, meteorları gözlemlemek için idealdir. Türkiye’de özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’in yüksek yaylaları, Lyrid meteorlarını net bir şekilde görmek isteyenler için en iyi seçenekler arasında yer alır.