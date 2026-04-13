Lyrid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 Lyrid meteor yağmuru nedir? Türkiye'den gözükecek mi?
Gökyüzü tutkunlarının ilgiyle beklediği Lyrid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl nisan ayında gözlemlenebilen bu etkileyici doğa olayı, bu yıl da yıldız kaymalarını izlemek isteyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülebilecek mi? İşte detaylar...
Nisan ayının öne çıkan gökyüzü olaylarından biri olan Lyrid meteor yağmuru, 2026’da da izleyenlere etkileyici bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. “Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?” sorusu ise özellikle gökyüzü meraklılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yağmurun nisan ortasında başlayıp ayın son günlerine kadar devam etmesi öngörülüyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Türkiye’den görülebilecek mi? İşte detaylar...
LYRID (ÇALGI) METEOR YAĞMURU NEDİR?
Lyrid meteor yağmuru, her yıl nisan ayında gözlemlenen etkileyici bir gökyüzü olayıdır. Bu doğa olayı, Dünya’nın C/1861 G1 Thatcher adlı kuyruklu yıldızın yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük parçacıklarla karşılaşmasıyla meydana gelir. Söz konusu parçacıklar atmosfere büyük bir hızla girerek sürtünme nedeniyle yanar ve gökyüzünde parlak izler oluşturur. Halk arasında ''yıldız kayması'' olarak bilinen bu ışık izlerine bilimsel olarak meteor adı verilir.
LYRID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Her yıl 16–25 Nisan tarihleri arasında etkili olan Lyrid meteor yağmuru, 2026’da zirveye 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece saatlerinde ulaşacak. Bu zaman diliminde gökyüzünde daha fazla meteor gözlemlemek mümkün olacak.
LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN GÖZÜKECEK Mİ?
Lyrid meteor yağmuru, Türkiye’den de rahatlıkla izlenebilecek gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Özellikle şehir ışıklarından uzak, yüksek rakımlı ve karanlık bölgeler gözlem için daha uygun koşullar sunuyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi gibi alanlar, meteor yağmurunu izlemek isteyenler için ideal noktalar olarak öne çıkıyor.