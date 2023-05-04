M ile Başlayan Erkek İsimleri: M ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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M ile başlayan erkek isimleri, en çok araştırılan konulardan biridir. İnternet üzerinden belli dönemlerde aranan M harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, modern ve popüler isimlerden oluşmaktadır. Ayrıca geleneksel ve klasik isimlerin yer alması nedeniyle pek çok ailenin tercih ettiği isimleri içinde barındırır. M harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

M ile Başlayan Erkek İsimleri

İsimler, yaşam boyunca kişinin kimliğini oluşturan önemli bir olgudur. Dünyaya gelecek bebeği için isim bulmaya çalışan çiftler ise hamilelik süresi boyunca titiz bir araştırma yapmaktadır. Eğer yakın bir zamanda erkek bebeğinizin olacağını öğrendiyseniz M ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.

M Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Macit: İyi ahlaklı, şerefli ve şanlı

İyi ahlaklı, şerefli ve şanlı Mahir: Hünerli ve becerikli kişi

Hünerli ve becerikli kişi Mahfuz: Korunan, gözetilen

Korunan, gözetilen Mahmur: Dalgın ve süzgün bakışlı kişi

Dalgın ve süzgün bakışlı kişi Mahmut: Övülmeye değer olan

Övülmeye değer olan Mahra: Kıymetli, değerli kişi

Kıymetli, değerli kişi Mahsut: Biçilmiş ekin

Biçilmiş ekin Mahur: Türk müziğinde bulunan bir makam

Türk müziğinde bulunan bir makam Maksud: Gaye, amaç

Gaye, amaç Malik: Elinde olan, sahip, efendi

Elinde olan, sahip, efendi Malkoç: Osmanlı Devleti’nde akıncılar ocağının başında bulunan komutan

Osmanlı Devleti’nde akıncılar ocağının başında bulunan komutan Manas: Kırgız destanı

Kırgız destanı Mansur: 1) Türk müziğinde bir düzen. 2) Allah’ın yardımıyla galip gelen.

1) Türk müziğinde bir düzen. 2) Allah’ın yardımıyla galip gelen. Mavi: Gökyüzü ve deniz rengi

Gökyüzü ve deniz rengi Maya: Yaradılış, öz

Yaradılış, öz Mazhar: Gerçeğe vakıf olan, nail olan, şereflenen

Gerçeğe vakıf olan, nail olan, şereflenen Mazlum: Sessiz sedasız, yumuşak kişi

Sessiz sedasız, yumuşak kişi Mecnun: Deli divane olan, delice seven, tutkulu

Deli divane olan, delice seven, tutkulu Medeni: Nazik, terbiyeli ve uygar kişi

Nazik, terbiyeli ve uygar kişi Mehdi: Doğru yolda yürüyen, hidayete eren

Doğru yolda yürüyen, hidayete eren Mehmet: Muhammed isminin Türkçe hali

Muhammed isminin Türkçe hali Melih: Sevimli, şirin

Sevimli, şirin Melik: Mal sahibi, hükümdar

Mal sahibi, hükümdar Melikşah: Büyük Selçuklu hükümdarı

Büyük Selçuklu hükümdarı Memduh: Övülen, övülmüş

Övülen, övülmüş Memnun: Minnet eden kişi

Minnet eden kişi Menderes: Bir akarsu yatağının az eğimli ova ve vadilerde oluşturduğu kıvrımın adı

Bir akarsu yatağının az eğimli ova ve vadilerde oluşturduğu kıvrımın adı Mercan: 1) Tropik ve ılık denizlerde yaşayan ve geniş resifler oluşturan iskeletli hayvan. 2) Bu hayvanın iskeletinden elde edilmiş madde. 3) Balık türü.

1) Tropik ve ılık denizlerde yaşayan ve geniş resifler oluşturan iskeletli hayvan. 2) Bu hayvanın iskeletinden elde edilmiş madde. 3) Balık türü. Merdan: Mertler

Mertler Meriç: 1) Kuş iskeleti. 2) Balkan yarımadasında bulunan bir akarsu.

1) Kuş iskeleti. 2) Balkan yarımadasında bulunan bir akarsu. Merih: 1) Ateş rengi. 2) Mars gezegeninin diğer adı.

1) Ateş rengi. 2) Mars gezegeninin diğer adı. Mert: Sözünde duran, güvenilir, yiğit

Sözünde duran, güvenilir, yiğit Mesut: Mutlu

Mutlu Mete: Büyük Türk-Hun İmparatorunun ismi

Büyük Türk-Hun İmparatorunun ismi Metin: Metanetli olan, sağlam

Metanetli olan, sağlam Mevlüt: Doğma, dünyaya gelme

Doğma, dünyaya gelme Mirkelam: Güzel konuşan, nazik, nezaketli

Güzel konuşan, nazik, nezaketli Mirza: Hükümdar soyundan olan

Hükümdar soyundan olan Mithat: Methetme, övgüye layık

Methetme, övgüye layık Muammer: Uzun ömürlü yaşayan kişi

Uzun ömürlü yaşayan kişi Muhammed / Muhammet: Muhammed’in ismi, övülmüş

Muhammed’in ismi, övülmüş Muharrem: 1) Haram olan. 2) Aşure ayı.

1) Haram olan. 2) Aşure ayı. Muhsin: İyilik yapan, iyilikte bulunan

İyilik yapan, iyilikte bulunan Murat: Dilek, istek

Dilek, istek Murtaza: Allah’ın razı olduğu

Allah’ın razı olduğu Musa: 1) Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli olan. 2) Peygamber ismi.

1) Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli olan. 2) Peygamber ismi. Mustafa: Seçilmiş kişi, övülmüş

Seçilmiş kişi, övülmüş Mutlu: Her istediğine kavuşmuş mesut insan

Her istediğine kavuşmuş mesut insan Mutluhan: Mutluğa kavuşmuş hükümdar

Mutluğa kavuşmuş hükümdar Muttalip: Talep eden, talepte bulunan, istekli

Talep eden, talepte bulunan, istekli Muzaffer: Zafer kazanan üstün kişi

Zafer kazanan üstün kişi Müfid: Faydalı olan, anlamlı

Faydalı olan, anlamlı Müjdat: Sevinçli haber

Sevinçli haber Mükremin: Ağırlanan, ikramda bulunulan kişi

Ağırlanan, ikramda bulunulan kişi Mümtaz: Seçkin, başkalarından ayrı, üstün

Seçkin, başkalarından ayrı, üstün Münir: Nurlandıran, ışık saçan

Nurlandıran, ışık saçan Müren: Nehir, ırmak

Nehir, ırmak Mürsel: Peygamber, gönderilen, yollanılan

Peygamber, gönderilen, yollanılan Müslim / Müslüm: Müslüman kişi, İslam dinine bağlanan

Müslüman kişi, İslam dinine bağlanan Müşfik: 1) Merhametli, şefkat sahibi. 2) Haberci, haber veren

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