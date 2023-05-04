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Haberler Kısayol Aile M ile Başlayan Erkek İsimleri: M ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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M ile başlayan erkek isimleri: M ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Annelik ve babalık duygusu, dünyanın en benzersiz hislerinden biridir. Bu heyecanlı süreçten geçen anne-baba adayları, zamanı en iyi şekilde kullanmak için tüm hazırlıkları titizlikle yürütmektedir. Bebeklerine verecekleri ismi ise hamileliğin en başından itibaren araştırmaya başlarlar.

M ile Başlayan Erkek İsimleri: M ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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M ile başlayan erkek isimleri, en çok araştırılan konulardan biridir. İnternet üzerinden belli dönemlerde aranan M harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, modern ve popüler isimlerden oluşmaktadır. Ayrıca geleneksel ve klasik isimlerin yer alması nedeniyle pek çok ailenin tercih ettiği isimleri içinde barındırır. M harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

M ile Başlayan Erkek İsimleri

İsimler, yaşam boyunca kişinin kimliğini oluşturan önemli bir olgudur. Dünyaya gelecek bebeği için isim bulmaya çalışan çiftler ise hamilelik süresi boyunca titiz bir araştırma yapmaktadır. Eğer yakın bir zamanda erkek bebeğinizin olacağını öğrendiyseniz M ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.

M Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Macit: İyi ahlaklı, şerefli ve şanlı
  • Mahir: Hünerli ve becerikli kişi
  • Mahfuz: Korunan, gözetilen
  • Mahmur: Dalgın ve süzgün bakışlı kişi
  • Mahmut: Övülmeye değer olan
  • Mahra: Kıymetli, değerli kişi
  • Mahsut: Biçilmiş ekin
  • Mahur: Türk müziğinde bulunan bir makam
  • Maksud: Gaye, amaç
  • Malik: Elinde olan, sahip, efendi
  • Malkoç: Osmanlı Devleti’nde akıncılar ocağının başında bulunan komutan
  • Manas: Kırgız destanı
  • Mansur: 1) Türk müziğinde bir düzen. 2) Allah’ın yardımıyla galip gelen.
  • Mavi: Gökyüzü ve deniz rengi
  • Maya: Yaradılış, öz
  • Mazhar: Gerçeğe vakıf olan, nail olan, şereflenen
  • Mazlum: Sessiz sedasız, yumuşak kişi
  • Mecnun: Deli divane olan, delice seven, tutkulu
  • Medeni: Nazik, terbiyeli ve uygar kişi
  • Mehdi: Doğru yolda yürüyen, hidayete eren
  • Mehmet: Muhammed isminin Türkçe hali
  • Melih: Sevimli, şirin
  • Melik: Mal sahibi, hükümdar
  • Melikşah: Büyük Selçuklu hükümdarı
  • Memduh: Övülen, övülmüş
  • Memnun: Minnet eden kişi
  • Menderes: Bir akarsu yatağının az eğimli ova ve vadilerde oluşturduğu kıvrımın adı
  • Mercan: 1) Tropik ve ılık denizlerde yaşayan ve geniş resifler oluşturan iskeletli hayvan. 2) Bu hayvanın iskeletinden elde edilmiş madde. 3) Balık türü.
  • Merdan: Mertler
  • Meriç: 1) Kuş iskeleti. 2) Balkan yarımadasında bulunan bir akarsu.
  • Merih: 1) Ateş rengi. 2) Mars gezegeninin diğer adı.
  • Mert: Sözünde duran, güvenilir, yiğit
  • Mesut: Mutlu
  • Mete: Büyük Türk-Hun İmparatorunun ismi
  • Metin: Metanetli olan, sağlam
  • Mevlüt: Doğma, dünyaya gelme
  • Mirkelam: Güzel konuşan, nazik, nezaketli
  • Mirza: Hükümdar soyundan olan
  • Mithat: Methetme, övgüye layık
  • Muammer: Uzun ömürlü yaşayan kişi
  • Muhammed / Muhammet: Muhammed’in ismi, övülmüş
  • Muharrem: 1) Haram olan. 2) Aşure ayı.
  • Muhsin: İyilik yapan, iyilikte bulunan
  • Murat: Dilek, istek
  • Murtaza: Allah’ın razı olduğu
  • Musa: 1) Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli olan. 2) Peygamber ismi.
  • Mustafa: Seçilmiş kişi, övülmüş
  • Mutlu: Her istediğine kavuşmuş mesut insan
  • Mutluhan: Mutluğa kavuşmuş hükümdar
  • Muttalip: Talep eden, talepte bulunan, istekli
  • Muzaffer: Zafer kazanan üstün kişi
  • Müfid: Faydalı olan, anlamlı
  • Müjdat: Sevinçli haber
  • Mükremin: Ağırlanan, ikramda bulunulan kişi
  • Mümtaz: Seçkin, başkalarından ayrı, üstün
  • Münir: Nurlandıran, ışık saçan
  • Müren: Nehir, ırmak
  • Mürsel: Peygamber, gönderilen, yollanılan
  • Müslim / Müslüm: Müslüman kişi, İslam dinine bağlanan
  • Müşfik: 1) Merhametli, şefkat sahibi. 2) Haberci, haber veren

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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