M3 KİRAZLI-BAKIRKÖY METRO HATTI UZATMASI NE ZAMAN AÇILACAK?

03.03.2015 tarihinde yapımına başlanan M3 Kirazlı-Bakırköy metro metro hattı AGA Enerji yükleniciliğinde 241.931.244,00 ₺ değerinde harcama yapıldı. 9km uzunluğunda, 70.000 yolcu kapasiteli ve 13 dk ulaşım süresi olan projenin 2019 yılında inşaatının biteceği ve gerekli güvenlik kontrol testlerinden sonra vatandaşların kullanımına açılacağı söyleniyor...

M3 KİRAZLI-BAKIRKÖY METRO HATTI UZATMASI DURAKLARI NELER?

KİRAZLI-MOLLA GÜRANİ-YILDIZTEPE-İLK YUVA-HAZNEDAR-İNCİRLİ-ÖZGÜRLÜK MEYDANI-BAKIRKÖY İDO

M3 KİRAZLI-BAKIRKÖY METRO HATTI UZATMASININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR

M3 Kirazlı-Başakşehir hattının mevcut entegrasyonları ile birlikte İncirli istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M2 Sefaköy-Hacıosman metro hatları ile, Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray işletmesi ile Bakırköy sahil bölgesinde ise deniz otobüsü ile entegre olacaktır.

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