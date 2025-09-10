Mabel Matiz: Annem yeni şarkımın sözlerini müstehcen buldu

Mabel Matiz, sevenleriyle bir araya geldiği bir konserinde annesi Maya Karaca ile ilgili bir itirafta bulundu.

Mabel Matiz, annesi Maya Karaca'nın yeni şarkısı 'Perperişan'ın sözlerini müstehcen bulduğunu söyledi. Matiz; "40 yaşına da gelseniz annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar. 'Oğlum çok beğendim, müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?' dedi. 'Ay anne' dedim. Yakalarsam muah muah ile büyümüş bir insan olarak... Şahındandır diyorum. Anneciğim tabii yazık o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilintili yürek çarpıntısı yaşadığı için sık sık. O yüzden arada böyle küçük de olsa beni mıncırıyor ama iyi ki var, iyi ki var annelerimiz" dedi.