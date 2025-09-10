Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mabel Matiz: Annem yeni şarkımın sözlerini müstehcen buldu - Magazin haberleri

        Mabel Matiz: Annem yeni şarkımın sözlerini müstehcen buldu

        Mabel Matiz, annesi Maya Karaca'nın yeni şarkısı 'Perperişan'ın sözlerini müstehcen bulduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 08:50 Güncelleme: 10.09.2025 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Annem sözleri müstehcen buldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mabel Matiz, sevenleriyle bir araya geldiği bir konserinde annesi Maya Karaca ile ilgili bir itirafta bulundu.

        Mabel Matiz, annesi Maya Karaca'nın yeni şarkısı 'Perperişan'ın sözlerini müstehcen bulduğunu söyledi. Matiz; "40 yaşına da gelseniz annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar. 'Oğlum çok beğendim, müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?' dedi. 'Ay anne' dedim. Yakalarsam muah muah ile büyümüş bir insan olarak... Şahındandır diyorum. Anneciğim tabii yazık o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilintili yürek çarpıntısı yaşadığı için sık sık. O yüzden arada böyle küçük de olsa beni mıncırıyor ama iyi ki var, iyi ki var annelerimiz" dedi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #mabel matiz
        #Perperişan
        #Maya Karaca
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı