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        Haberler Spor Futbol MAÇ PROGRAMI 29 HAZİRAN | Dünya Kupası son 32 maçları! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        MAÇ PROGRAMI 29 HAZİRAN | Dünya Kupası son 32 maçları! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Maç programı 29 Haziran Pazartesi yani bu akşam oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle de Dünya Kupası heyecanını yakından takip eden futbolseverler merak içerisinde "Bugün kimin hangi takımın maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bu akşam Dünya Kupası'nda son 32 maçları oynanacak. Peki, bugün ve yarın sabah Dünya Kupası'nda hangi takımın maçı var? İşte 29 Haziran Pazartesi gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        1

        Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da sporseverler merak içersinde "Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel sıralamlayı haberimizde derleidk. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün 27 Haziran maç programı...

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        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Dünya Kupası Son 32 Turu:

        TSİ 20.00 Brezilya - Japonya (Houston Stadı)

        3

        TSİ 23.30 Almanya - Paraguay (Boston Stadı)

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