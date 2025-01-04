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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor MAÇ SONUCU: Adana Demirspor: 0 - Başakşehir: 1 - Rams Başakşehir Haberleri

        MAÇ SONUCU: Adana Demirspor: 0 - Başakşehir: 1

        Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Başakşehir galibiyeti getiren golü; 32. dakikada Davidson attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:28
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        Başakşehir 3 puanı tek golle aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada Davidson kaydetti.

        İKİ OYUNCU CEZALI

        Konuk ekipte Miguel Crespo ve Berat Özdemir sarı kart gördü. Sınırdaki iki oyuncu da Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

        BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK

        Başakşehir'de sakatlanan Leo Duarte, oyuna devam edemedi. 85. dakikada yerini Emre Kaplan'a bıraktı.

        Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu sonucun ardından iki maç sonra ligde galip geldi. Adana Demirspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Alınan bu galibiyetle Başakşehir puanını 26'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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