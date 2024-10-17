MAÇ SONUCU: Alba Berlin: 71 - Fenerbahçe Beko: 78MAÇ SONUCU: Alba Berlin: 71 - Fenerbahçe Beko: 78
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague dördüncü hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 78-71 galip ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya deplasmanında Alba Berlin'i 78-71 yendi.
Sarı-lacivertlile bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken, Alba Berlin 3. yenilgisini aldı.
Salon: Uber Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Alberto Baena (İspanya), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Alba Berlin: Hermannsson 13, Olinde 12, Mattisseck, Wetzell 5, Koumadje 4, Procida, Spagnolo 13, Mcdowell-White 2, Schneider 8, Bean 2, Willams 12
Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Hall 2, Hayes-Davis 14, Colson 2, Sertaç Şanlı 3, Melli 12, Tarık Biberovic 12, Pierre 6, Zagars 5, Marjanovic 8, Birch 1
1. Periyot: 16-15
Devre: 31-38
3. Periyot: 47-58
Beş faulle oyundan çıkan: 39.05 Williams (Alba Berlin)