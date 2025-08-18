MAÇ SONUCU: Amed SK: 2 - Erzurumspor: 2
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed SK, konuk ettiği Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Amed SK, Erzurumspor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amed SK ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Amed SK, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.
Amed SK'nin yeni transferi Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 3 yaptı. Erzurumspor'da 3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed SK, Sivasspor'u ağırlayacak.