MAÇ SONUCU: Antalyaspor: 3 - Samsunspor: 1
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-1 mağlup etti.
Giriş: 13.02.2026 - 22:00 Güncelleme: 13.02.2026 - 22:00
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-1 mağlup etti.
Bu mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 6 ile 22. dakikalarda Samuel Ballet ve 72. dakikada Nikola Storm kaydetti.
Karadeniz ekibinin tek golünü ise 90+5'te penaltıdan Olivier Ntcham attı.
Karşılaşma ardından Hesap.com Antalyaspor 23 puana yükselirken, Samsunspor 30 puanda kaldı.
