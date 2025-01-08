MAÇ SONUCU: Bahçeşehir Koleji: 95 - Buducnost VOLI: 93
BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 82-82 beraberlikle biten mücadelede Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi uzatmalarda 95-93 yendi.
BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 82-82 eşitlikle biten maçta Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini uzatma periyodunda 95-93 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Jordi Aliaga (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Marcin Kowalski (Polonya)
Bahçeşehir Koleji: Smith 19, Şehmus Hazer 11, Odiase 16, Cavanaugh 18, Bouteille 23, Furkan Korkmaz 4, Simonovic 4, Furkan Haltalı, Ömercan İlyasoğlu
Buducnost VOLI: Morgan 14, Sulaimon 9, Slavkovic 2, Ferrell 16, Kamenjas 12, Magee 11, Tanaskovic 2, Jovanovic 5, Omic 8, Wright 14
1. periyot: 17-21
Devre: 37-41
3. periyot: 61-58
4. Periyot: 82-82