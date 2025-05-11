MAÇ SONUCU: Barcelona: 4 - Real Madrid: 3

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys'te oynanan maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

El Clasico'ya hızlı başlayan taraf konuk ekip Real Madrid oldu. Real Madrid, 5. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle Barcelona karşısında 1-0 öne geçti.

Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid'de Kylian Mbappe, 14. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Fransız yıldız, 38 golle Real Madrid'deki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğünün ardından sahada adeta Barcelona fırtınası esti.

Katalan ekibi, 19. dakikada Eric Garcia'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı ve umutlandı.

Barcelona, 32. dakikada Lamine Yamal ve 34. dakikada Raphinha'nın golleriyle Real Madrid karşısında bir anda 3-2'yi buldu.

DEVRE BİTMEDEN 4 OLDU! Barcelona, Raphinha ile 45. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-2'lik üstünlükle gitti. ARDA GÜLER OYUNDAN ÇIKTI Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico'ya ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, 4-2'lik ilk devrenin ardından oyundan çıktı ve yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Real Madrid'de Dani Ceballos da ilk devrenin ardından yerini Luka Modric'e bıraktı.

MBAPPE'DEN HAT-TRICK Real Madrid, 70. dakikada Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve skoru 4-3'e getirerek umutlandı. Fransız yıldız, Real Madrid'de bu sezon 39. golünü attı. BARCELONA KAZANDI Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona, Real Madrid karşısında sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Barcelona, Real Madrid'e karşı bu sezon oynadığı dört maçı da kazanmış oldu.