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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Beşiktaş: 87 - Bodrum Basketbol: 45 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Beşiktaş: 87 - Bodrum Basketbol: 45

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 87-45 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 24.12.2024 - 23:08
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        Beşiktaş'tan evinde 42 sayı fark!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum Basketbol'u 87-45 mağlup etti.

        Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 7. galibiyetini aldı. Bodrum temsilcisi ise üst üste 9. yenilgisini yaşadı.

        Salon: BJK Fibabanka

        Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Aydın Karaçam, Barış Burak Durmuş

        Beşiktaş: Lazic 11, Evans 15, Winterburn 25, Gizem Başaran Turan 9, Melek Uzunoğlu 2, Esra Güvenç 1, Elif Ülkü, Ceyda Conker 2, Hatice Pelin Gülçelik 12, Özge Özışık 4, Zeynep Can 6

        Bodrum Basketbol: Jones 12, Selin Tekin, Ayşenaz Harma 4, Azra Erçelik 6, Gizem Tüzün 6, Sıla Tunçdemir 6, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 5, Elif Bati 2, Cansu Çolakoğlu

        1. Periyot: 19-11

        Devre: 41-21

        3. Periyot: 65-32

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