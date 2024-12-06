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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Gaziantep FK: 1 - Batman Petrolspor: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Gaziantep FK: 1 - Batman Petrolspor: 0

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştığı Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 00:15 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:15
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        Gaziantep FK kupada turu tek golle aldı!
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gaziantep FK, evinde Batman Petrolspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren tek golü 90+2'de Kenan Kodro kaydetti.

        Gaziantep FK, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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