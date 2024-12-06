MAÇ SONUCU: Gaziantep FK: 1 - Batman Petrolspor: 0
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştığı Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Giriş: 06.12.2024 - 00:15 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:15
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gaziantep FK, evinde Batman Petrolspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren tek golü 90+2'de Kenan Kodro kaydetti.
Gaziantep FK, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
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