        MAÇ SONUCU: İstanbulspor: 1 - Hatayspor: 0

        MAÇ SONUCU: İstanbulspor: 1 - Hatayspor: 0

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

        Giriş: 30.01.2026 - 22:45 Güncelleme: 30.01.2026 - 22:45
        İstanbulspor tek attı, 3 aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 23. hafta açılış maçında İstanbulspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Melih Aldemir, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan

        İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Mamadou (Dk. 76 Sambissa), Loshaj (Dk. 46 Mustafa Sol-Dk. 76 İsa Dayaklı), Fahri Kerem Ay, Cham (Dk. 83 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 90 Ertuğrul Sandıkcı)

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Melih Şen, Yiğit Ali Buz, Abdulkadir Adıyaman (Dk. 56 Yunus Azrak), Ali Yıldız, Oğuzhan Matur (Dk. 81 Eren Güler), Chaadaev (Dk. 56 Yılmaz Cin), Cemil Berk Aksu (Dk. 69 Osman), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy

        Gol: Dk. 53 Krstovski (Penaltıdan) (İstanbulspor)

        Kırmızı kart: Dk. 20 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Ersin Aydemir, Dk. 74 Ali Yıldız, Dk. 74 Demir Sarıcalı, Dk. 83 Ünal Durmuşhan (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Emrecan Uzunhan, Dk. 72 Duhaney, Dk. 74 Yunus Bahadır (İstanbulspor)

