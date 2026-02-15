Canlı
        MAÇ SONUCU: Kocaelispor: 3 - Gaziantep FK: 0

        MAÇ SONUCU: Kocaelispor: 3 - Gaziantep FK: 0

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

        Giriş: 15.02.2026 - 16:31 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:31
        Kocaelispor, 3 puanı 3 golle aldı!
        Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Kocaelispor, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

        Kocaelispor, 36. dakikada Daniel Agyei'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Kayserispor maçında 2 gol atan Daniel Agyei, bu maçtaki golüyle birlikte son 2 maçta 3 gol atmış oldu.

        Gaziantep FK, 47. dakikada Nazım Sangare'nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

        Kocaelispor, 76. dakikada Serdar Dursun'un ayağından bir gol daha buldu ve Gaziantep FK karşısında durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi takım Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ın 81. dakikadaki golüyle maçı 3-0 kazandı.

        Süper Lig'de arka arkaya ikinci galibiyetini alan Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor, 30 puana yükseldi. Ligde bir hafta aradan sonra kaybeden Burak Yılmaz'ın takımı Gaziantep FK, 28 puanda kaldı.

        Ligin gelecek haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

