        STBL MAÇ SONUCU: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 85 - Anadolu Efes: 87

        MAÇ SONUCU: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 85 - Anadolu Efes: 87

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-85 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 21:55 Güncelleme: 12.01.2026 - 21:55
        Anadolu Efes deplasmanda kazandı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 87-85 yendi.

        Salon: Gazanfer Bilge

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pipes 14, Can Kaan Turgut 4, Bruinsma 12, Bandaogo 12, Yiğit Özkan 2, Pusica 14, Metin Türen 2, Myers 10, Johnson

        Anadolu Efes: Lee 15, Loyd 23, David Mutaf 12, Ercan Osmani 12, Dessert 7, Beaubois 3, Şehmus Hazer 3, Weiler-Babb 2, Swider 7, Erkan Yılmaz 1, Jones 2

        1. Periyot: 18-31

        Devre: 38-50

        3. Periyot: 65-70

