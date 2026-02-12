MAÇ SONUCU: Tours VB: 1 - Ziraat Bankkart: 3

Mesut Özarslan'ın istifasının perde arkası ne? Cumhurbaşkanı yarın ne mesaj verecek? Özel Neden Özarslan'ı hedef aldı? İstifaya sebep "Hakaret-Tehdit" mi? Mansur Yavaş o krizin neresinde? Yeni istifalar da gelir mi? Ankaralılar Özarslan'a nasıl bakıyor? Özarslan, Mansur Yavaş'ı mı suçladı? Hangi CHP... Daha Fazla Göster

Mesut Özarslan'ın istifasının perde arkası ne? Cumhurbaşkanı yarın ne mesaj verecek? Özel Neden Özarslan'ı hedef aldı? İstifaya sebep "Hakaret-Tehdit" mi? Mansur Yavaş o krizin neresinde? Yeni istifalar da gelir mi? Ankaralılar Özarslan'a nasıl bakıyor? Özarslan, Mansur Yavaş'ı mı suçladı? Hangi CHP'li İlçe Belediye Başkanlarının adı geçiyor? Aday tercihi tartışması mı başlıyor? Özarslan AK Parti'ye mi geçecek? Transfer siyasetine kim, ne diyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Ülke TV GYY Hasan Öztürk, Siyaset Bilimci Dr. İbrahim Uslu, Gazeteci Can Özçelik, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster