        MAÇ SONUCU: Tours VB: 1 - Ziraat Bankkart: 3

        MAÇ SONUCU: Tours VB: 1 - Ziraat Bankkart: 3

        Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Fransa temsilcisi Tours VB'yi deplasmanda 3-1 yenerek grubunu namağlup lider bitirdi ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

        Giriş: 12.02.2026 - 00:36 Güncelleme: 12.02.2026 - 00:36
        Ziraat Bankkart çeyrek finalde!
        Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Fransa ekibi Tours VB'yi 3-1 yendi.

        Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, Fransa ekibiyle Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

        Başkent ekibi, karşılaşmayı 25-23, 21-25, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.

        Grupta 5'te 5 yapan Ziraat Bankkart, liderliği ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

        Oynadığı 5 maçı da kaybeden Tours ise grupta son sırada yer aldı.

