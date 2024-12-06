MAÇ SONUCU: Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 2

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bodro-mavililerde golleri; 79. dakika penaltıdan Simon Banza, 81. dakikada Anthony Nwakaeme attı.

Lacivert beyazlıların gollerini ise 38. dakikada penaltıyı gole çeviren Cafu ardından 90+1. dakikada Nuno Da Costa skoru belirleyen attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ve Kasımpaşa, ligdeki puanını 16'ya yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise derbide Galatasaray'a misafir olacak.

KASIMPAŞA'YA VAR ENGELİ!

Kasımpaşa'nın Ben Ouanes ile bulduğu 3. golü VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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TARTIŞILAN PENALTI KARARI!

Kasımpaşa ceza sahasında Kevin Rodrigues ile Enis Destan'ın yaşadığı pozisyon sonrası Trabzonspor, VAR incelemesinin ardından 76. dakikada penaltı kazandı.

Hakemin kararı, Kasımpaşalı futbolcular ve sosyal medyadaki futbolseverler tarafından tartışma konusu oldu.

VAR'DAN GELEN UYARI İLE PENALTI Karşılaşmanın 38. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır'a atılan geri pası iyi takip eden Nuno Da Costa, araya girdi ve Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, önce serbest vuruş kararı verdi. Hakem Küçük, daha sonra VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Cafu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, ligde geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda geçen hafta ilk 11'de forma giyen Hüseyin Türkmen'in yerine Serdar Saatçi, Umut Güneş'in yerine Lundstram, Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca ve Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı, görev yaptı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı. REKLAM En son ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyen Anthony Nwakaeme, 3 hafta aradan sonra kadroya girerek yedek kulübesinde oturdu.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUK Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi. Konuk takım Kasımpaşa'ya ayrılan tribünde ise "bir" taraftarın olması dikkati çekti. 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle engelli öğrenciler, işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti.