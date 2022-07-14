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Haberler Dünya Macaristan'da enerji fiyatları krizi: "Acil durum" ilanı
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Macaristan'da artan enerji fiyatları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından derinleşen enerji krizi, özellikle Doğu Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların enerji fiyatlarını artırması, Macaristan'ın 'acil durum' ilan etmesine sebep oldu.

Macaristan'da enerji fiyatları krizi:
Macaristan'da enerji fiyatları krizi: "Acil durum" ilanı
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AA

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, hükümetin, Avrupa genelinde artan enerji fiyatları nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini bildirdi.

Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tüm Avrupa'da enerji fiyatlarının ciddi biçimde arttığını söyledi.

"KIŞ MEVSİMİNDE YETERLİ GAZ OLMAYACAK"

Avrupa'nın büyük bir bölümünde enerji krizi oluştuğunu kaydeden Gulyas, güncel duruma göre Avrupa'da sonbaharda ve kışın yeterli miktarda doğal gaz olmayacağını belirtti.

Gulyas, söz konusu problemin çözümü için Macar hükümetinin de diğer ülkeler gibi bazı önlemler aldığına dikkati çekerek, hükümetin bu kapsamda "enerji acil durum" ilan ettiğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek 7 maddelik eylem planı hazırladığını aktardı.

Alınan tedbirler kapsamında, ülkedeki doğal gaz üretim miktarının 1,5 milyardan 2 milyar metreküpe yükseltileceğini ve kömür üretiminin artırılacağını vurgulayan Gulyas, hanelere sağlanan indirimli doğal gaz ve elektriğin 1 Ağustos'tan itibaren sadece ortalama hane tüketim düzeyine kadar destekleneceğini kaydetti.

Macaristan'daki doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 44 olduğunu belirten Gulyas, hükümetin daha fazla doğal gaz anlaşması imzalaması için Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu görevlendirdiğini söyledi.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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