İsrail kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Wilbekin ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu yıl Türkiye Milli Takımı adına da görev yapmaya başlayan ABD'li basketbolcu, 2015'ten bu yana Darüşşafaka forması giyiyordu.

Darüşşafaka ile geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezon ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Wilbekin, maç başına 19,7 sayı, 4,8 asist, 1,6 top çalma ortalamaları tutturdu.