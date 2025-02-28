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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Maccabi Tel-Aviv - Fenerbahçe Beko: 94-76 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Maccabi Tel-Aviv - Fenerbahçe Beko: 94-76 (MAÇ SONUCU)

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 27. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 94-76 mağlup oldu. Beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler ligdeki 9. yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 01:06 Güncelleme: 28.02.2025 - 01:06
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        Fenerbahçe'ye Maccabi sürprizi!
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        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 27. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan mücadeledeyi Maccabi, 94-76'lık skorla kazandı.

        EuroLeague'de iddiası kalmayan rakibi karşısında sürpriz bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu sezon ligdeki 9. mağlubiyetini aldı.

        İsrail ekibi Maccabi ise 3 maç sonra kazanıp toplamda 7. galibiyetini elde etti.

        Maccabi'de 21 sayıyla oynayan Roman Sorkin maçın en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise Baldwin ve Hayes-Davis 12'şer sayı kaydetti.

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